Gattuso polemico con gli ispettori federali: “Cosa pensavate di trovare? Il Napoli è una società seria”

L’edizione odierna di Repubblica ha riportato la reazione della dirigenza e dello staff del Napoli alla visita degli ispettori federali al centro tecnico di Castel Volturno. In particolare il quotidiano ha riportato la risposta tutt’altro che pacata del mister Rino Gattuso. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Cosa pensavate di trovare? Stiamo filmando tutto con i droni da sei giorni. Non abbiamo nulla da nascondere, ci sono anche le immagini. Mi dispiace per voi, che avete fatto un viaggio a vuoto. Il Napoli è una società seria, le regole qui si rispettano” ha dichiarato, non nascondendo una vena polemica, mister Gattuso.

La visita da parte degli ispettori federali al centro tecnico di Castel Volturno, non è stata apprezzata dalla dirigenza del Napoli. I partenopei sono stati infatti la società che più di tutte si è distanza nell’osservare tutti i protocolli in maniera rigorosa. I tesserati sono stati sottoposti già a quattro tamponi, un record. I calciatori hanno inoltre superato tutte le visite, sia cardiologiche che respiratorie, in attesa dei test sierologici dei prossimi giorni.