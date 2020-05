Coronavirus, ecco come cambia la Fase 2 dal 18: le direttive di De Luca

La Campania si prepara ad affrontare un nuovo step della Fase 2 per limitare il contagio da Coronavirus. Questo nuovo step partirà da domani, lunedì 18 maggio. Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato che mentre esercizi commerciali come parrucchieri e barbieri potranno riaprire da lunedì, per quanto riguarda ristoranti, stabilimenti balneari e altre attività, potranno riaprire soltanto verso il fine settimana.

L’edizione odierna de Il Mattino chiarisce che resta il vincolo dell’utilizzo obbligatorio della mascherina, nonostante l’apertura della maggior parte degli esercizi commerciali. L’orario di apertura massimo consentito sarà 7-23, con la possibilità di restare aperti anche nei giorni festivi. Per quanto riguarda bar, pasticcerie e simili, i tavoli devono essere disposti in modo da garantire la distanza di almeno un metro tra ogni cliente. Per gli stabilimenti balneari invece si va verso i nove metri quadrati di distanza tra le postazioni, circa un metro quadrato in meno rispetto a quanto si pensava. Ciò è stato possibile anche perchè, come evidenziato nella giornata di ieri da De Luca: “Le nostre spiagge non sono come quelle romagnole o venete”.