Scambio Belotti-Petagna, si riapre la pista: un cambiamento nella dirigenza del Torino fa ben sperare

Il quotidiano sportivo torinese Tuttosport all’interno dell’edizione odierna ha fatto il punto della situazione sul possibile scambio tra Belotti e Petagna sull’asse Napoli–Torino. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli è sulle tracce di Andrea Belotti, questo è ormai chiaro da tempo. Così come è chiaro che il club di De Laurentiis non ha intenzione di assecondare le richieste cash di Cairo, presidente del Torino. Gli azzurri puntano all’inserimento di una o più contropartite tecniche per abbassare il costo dell’operazione. Il nome maggiormente gettonato in questo senso è quello di Andrea Petagna, prelevato a gennaio dalla SPAL per una cifra vicina ai 20 milioni di euro e lasciato in prestito a Ferrara fino al termine della stagione”.

“Ed è proprio in questa operazione che nascono i germi per il futuro scambio con il Torino: l’allora dirigente della SPAL Davide Vagnati, è stato da poco ingaggiato dal Torino come responsabile dell’area tecnica. Vagnati aveva gestito in toto l’operazione Petagna, realizzando la plusvalenza più alta della sua carriera. Nei mesi scorsi Cairo ha smentito l’interesse per Petagna, ma l’approdo di questo dirigente nelle fila del Torino potrebbe decisamente cambiare gli scenari della trattativa”.