Napoli infastidito dalle presunte violazioni del protocollo da parte delle altre squadre: si valuta richiesta alla Procura

Il Mattino all’interno dell’edizione odierna ha scritto degli allenamenti in casa Napoli. Per il momento gli azzurri stanno svolgendo gli allenamenti in forma individuale e sarà così ancora per un po’, in attesa di novità. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Oggi si chiude la prima fase degli allenamenti strutturata da Gattuso per i calciatori azzurri. La speranza del mister è di iniziare con qualche partitella 4 contro 4 a campo ridotto già da lunedì. C’è la consapevolezza però che con il protocollo attuale ciò non è ancora possibile. In queste ore ai calciatori e allo staff del Napoli è stato sottoposto il secondo tampone, nessuna società ha effettuato più controlli finora. Mister Gattuso ha già stilato il programma per la prossima settimana di lavoro, nel caso in cui non dovesse cambiare nulla: un’altra settimana di lavoro individuale, sebbene con maggiore intensità”.

“È chiaro che aumentando il ritmo si rischia anche di aumentare la probabilità di qualche infortunio muscolare, ma su questo punto Gattuso è da tempo preoccupato. Nel frattempo però il Napoli è infastidito dalle voci che circolano secondo le quali alcune squadre starebbero violando il protocollo di sicurezza che impedisce allenamenti collettivi. Il club azzurro starebbe valutando una richiesta di controllo alla Procura federale: l’ipotesi è quella di inviare ispettori federali (quelli che normalmente presenziano a bordo campo per registrare cori o altro) nei centri tecnici per monitorare la situazione”.