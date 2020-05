Napoli, allenamenti individuali anche la prossima settimana: ritiro a Castel Volturno solo in un caso

Il Corriere del Mezzogiorno all’interno dell’edizione odierna ha fatto il punto della situazione sugli allenamenti del Napoli al centro sportivo di Castel Volturno. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli proseguirà con lo svolgimento degli allenamenti in forma individuale almeno per un’altra settimana. L’ipotesi di un eventuale ritiro a Castel Volturno verrà presa in considerazione solamente quando si avrà una data certa sulla ripresa del campionato. Fino a quel momento, in attesa di comunicazioni diverse da parte del presidente De Laurentiis, l’albergo del centro sportivo resterà chiuso”.