Ceferin, pres. UEFA: “Rischio zero non esiste. Boicottaggio da parte della Serie A? Non ci credo. Abbiamo il dovere di ripartire”

Aleksander Ceferin, presidente dell’UEFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nessuno vuole su di sé il marchio di irresponsabile. I presidenti delle diverse federazioni si stanno dotando di protocolli di sicurezza molto seri ed articolati, da applicare con rigore assoluto. Il cosiddetto ‘rischio zero’ non esiste in nessun ambito lavorativo, a nessun livello. Ho molta stima dei calciatori e dei dirigenti della Serie A, non credo a nessun tentativo di boicottaggio: ci stiamo tutti attrezzando per proteggerci”.

“L’Italia è uno dei maggiori paesi del panorama calcistico europeo, il suo campionato ha notevole valore ed è seguito dagli appassionati anche all’estero. La pandemia generata dal Coronavirus ha messo in ginocchio l’intera economia, non solo il mondo del calcio. La salute pubblica è la priorità assoluta, ci mancherebbe, ma abbiamo il dovere di ripartire così come tutti gli altri settori. Dobbiamo rispettare gli impegni che ci siamo assunti”.

“Competizioni nazionali ed europee sono strettamente collegate, è fisiologico. Noi vogliamo che alle competizioni europee partecipino le squadre sulla base dei meriti sportivi, in base al posizionamento in campionato e in coppa nazionale: è la base dello sport, non solo del calcio”.