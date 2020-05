La Serie B vuole riprendere il campionato! Tutti i club sono d’accordo sulla decisione di ricominciare

Nella giornata odierna c’è stata una videoconferenza per decidere le sorti del campionato di Serie B.

Tutti i 20 club sono favorevoli alla ripartenza del campionato e lo hanno fatto presente durante la riunione tenutasi oggi in videoconferenza, alla quale hanno preso parte anche esponenti del mondo scientifico e della FIFA.

È stato rilasciato infine un comunicato sul sito ufficiale della Lega Serie B in cui si evince la volontà di ripartire e soprattutto l’importanza della salute dei calciatori:

“

“Assemblea di Lega B svolta in videoconferenza. Presenti tutte le società. Unanimità delle delibere e volontà di ripresa, con esigenze di tutelare club e campionato di Serie B, hanno caratterizzato l’incontro di oggi.

Una riunione che ha visto anche la presenza di importanti ospiti, del mondo scientifico e della Fifa, invitati dal presidente Mauro Balata, per relazionare sullo stato attuale della crisi e fornire chiarimenti ai club. ‘Stiamo lavorando quotidianamente – ha riferito il presidente della Lega B – in un quadro emergenziale, per elaborare le migliori soluzioni possibili e tutelare i club in ogni settore di competenza. Per questo abbiamo istituto un coordinamento che possa aggiornare ma anche fornire servizi alle società riguardanti questa gravissima emergenza e, inoltre, collaborare con Figc e Governo per rendere possibile la ripartenza del campionato“.