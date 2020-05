Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni della RAI in merito alla ripresa del campionato e quali potrebbero essere le condizioni per ricomincaire. Il Presidente della FIGC è tornato a parlare di una possibilità per concludere la stagione di Serie A:

“L’ipotesi playoff non è accantonata, dobbiamo essere pronti a qualunque evento, essere pronti a ricorrere ad una modalità diversa per la chiusura del campionato”.