Ex medico del Napoli, De Nicola sul protocollo: “Non mi piace affatto. Siamo considerati l’ultima ruota del carro!”

Durante il programma Radiogoal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il dottor Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

DOTTOR DE NICOLA SUL PROTOCOLLO

“Non mi piace questo protocollo. Non hanno consultato i medici delle società. Era giusto e d’obbligo consultare il nostro Presidente, il prof Castellacci”.

Criticità di questo protocollo e responsabilità.

“È proprio la responsabilità che non mi piace affatto. Così superficialmente che se uscirà uno positivo si fermerà tutto. È chiaro che risulterà prima o poi”.

Ci sono le condizioni per ripartire?

“Ci sono i presupposti ma bisogna ripartire nel modo giusto, non andare avanti e scaricare responsabilità sui medici che sono stati considerati l’ultimo anello della catena, sempre. Nello staff di una società di calcio il medico è l’unica figura tesserata che non ha obbligo di contratto. Ci deve essere! Alcuni medici non lo vogliono perchè continuano a fare il doppio lavoro”.