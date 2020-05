KKN – Ripresa campionato, Bergomi: “Si giocherà per interessi economici. Non sarà calcio senza tifosi sugli spalti!”

Beppe Bergomi, ex giocatore e attualmente allenatore risultato positivo al Covid-19, è intervenuto a Radiogoal. Di seguito quanto evidenziato:

BERGOMI DEL CAMPIONATO

“Sono d’accordo nel ricominciare. Se trovano un positivo andranno tutti in quarantena. Abbiamo la Germania che ci farà da battistrada. Tenere questi ragazzi per 4 settimane in ritiro, poi parte il Campionato e poi di nuovo in ritiro è impensabile”.

Partite a porte chiuse.

Ci sono anche altre difficoltà, in Lombardia non è facile avere i tamponi. Noi abbiamo tante criticità. Ogni giocatore ha una propria sensibilità e bisogna vedere questi ragazzi come si comporteranno, hanno voglia di giocare sicuramente.

Per interessi economici bisogna andare avanti però, giocare senza pubblico non sarà calcio. Ho sempre giocato con la gente sugli spalti. Ad esempio, Juventus-Inter sembrava un allenamento”.