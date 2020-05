RIPRESA CAMPIONATO – È stata fissata al 13 giugno la ripresa della Serie A. Ovviamente, governo permettendo. Avendo imparato a conoscere i propri interlocutori, Dal Pino e De Siervo sanno benne che la decisione provocherà delle reazioni. Una maggioranza di 15 voti ha votato per il via il 13 giugno. In cinque (Sassuolo, Napoli, Torino, Sampdoria e Udinese) hanno votato, invece, per il 20 giugno. E’ quanto si apprende dall’edizione odierna de Il Mattino.

Il quotidiano fa sapere che De Laurentiis avrebbe preferito giocare prima la Coppa Italia, per questo avrebbe optato per la seconda data. Si è parlato di Coppa Italia: le due semifinali di ritorno (Juventus-Milan e Napoli-Inter) dovrebbero essere disputate il 1 luglio, la finale tra il 15 ed il 22 luglio.

BARCELLONA-NAPOLI, LA DATA

Dell’Europa League e Champions League ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. “La ripartenza è fissata il 6 agosto, ritorno degli ottavi di Europa League. Quindi il 7 e l’ 8 tocca alla Champions, ottavi, con due italiane: Juve e Napoli. Finale di Champions il 29 a Istanbul“.