FARAONI NAPOLI – Il Napoli ha espresso sempre più interesse verso Davide Faraoni, terzino dell’Hellas Verona. Già nelle scorse settimane, gli azzurri avevano manifestato l’interesse per il classe ‘91. Ora però, come evidenziato da Gianluca Di Marzio, tramite il suo sito ufficiale, all’interesse del Napoli per il giocatore sembra essersi aggiunto anche quello della Lazio. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Oltre al Napoli, Davide Faraoni piace anche alla Lazio. Per l’esterno del Verona classe ’91, si stanno facendo avanti sia la società di De Laurentiis, sia quella di Lotito, dopo l’ottima stagione fin qui disputata. Per Faraoni si tratterebbe di un ritorno a Roma. Il giocatore, infatti, tra il 1998 e il 2010 ha militato nelle giovanili biancocelesti, prima di passare alla Primavera dell’Inter“.

FARAONI NAPOLI

Faraoni (29)

Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, vince il Torneo di Viareggio insieme ai nerazzurri nonostante sia stato vittima di un virus preso in Egitto che lo terrà lontano circa tre mesi dal campo. Nel 2012 veste la maglia dell’Udinese perché coinvolto nello scambio con Samir Handanovic che arriva al club milanese.

LEGGI ANCHE – “DIECI GIOCATORI RISCHIANO DI LASCIARE IL NAPOLI“

Il giocatore riesce a disputare solo una decina di partite prima di essere mandato in Inghilterra al club della Premier ,Watford, squadra che appartiene allo stesso patron dell’Udinese ossia Giampaolo Pozzo. Dopo alcune parentesi in prestito con Perugia e Novara, va al Crotone dove in 43 presenze riesce a realizzare tre gol per poi andare nell’Hellas totalizzando 6 reti in 46 partite.

Il giocatore sarebbe un buon profilo visto che può essere impiegato anche come esterno di centrocampo e sarebbe un ottimo candidato per Gennaro Gattuso.