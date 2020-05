FOTO – Alvino dubbioso: “Strano si sia aperto un fronte anti-ritiro: il Napoli è pronto, nessun positivo”

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Mentre l’AIC, sta lavorando alla riapertura del campionato per concludere la stagione in corso (o in alternativa per attendere l’estate e partire direttamente con l’inaugurazione della nuova stagione), tante voci dissonanti in queste ore si sovrappongono fino a creare diversi schieramenti pro e contro la ripresa degli allenamenti collettivi.

LEGGI ANCHE: Serie A contro il protocollo della FIGC: problemi sui ritiri e responsabilità dei club!

Carlo Alvino ha detto la sua, schierandosi duramente sui social contro il fronte anti-ritiro (e di conseguenza a favore degli allenamenti collettivi) attraverso questo tweet:

“Mi sembra strano che si sia aperto un fronte anti ritiro, anche perché ho letto il protocollo e non mi sembra che si dica che sia obbligatorio, come lo è invece la quarantena, che si potrebbe fare, però, anche a casa”.

“Per quanto riguarda il Napoli in due mesi nessun positivo tra giocatori staff e dirigenti. Almeno 50 persone“.

“Tutto pronto lunedì a Castelvolturno per la trasformazione degli allenamenti dalla forma individuale a quella in gruppo. La rigida applicazione del protocollo per l’assoluta sicurezza di calciatori e staff non impedirà agli azzurri di essere pronti da subito per la ripresa dei lavori tutti insieme“.

FOTO