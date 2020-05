Serie A contro il protocollo della FIGC: problemi sui ritiri e responsabilità dei club!

ULTIME NOTIZIE – Nelle ultime ore è trapelata la notizia che l’Inter, in primis, si sarebbe schierata contro l’ultimo protocollo FIGC per la ripresa degli allenamenti: a seguire anche Napoli, Milan ed altre squadre hanno manifestato il loro più ampio dissenso.

Come riportato dai colleghi de “La Gazzetta dello Sport“, oltre a Napoli, Inter e Milan, anche società come: Genoa, Sampdoria, Hellas Verona, Cagliari ed Atalanta si sarebbero schierate contro il nuovo protocollo.

I nodi, dopo le ultime indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, sarebbero legati alle difficoltà dei club in caso di ritiro in hotel ed in centri sportivi, senza contare conseguenze e responsabilità che potrebbero derivare da un contagio.

La lista delle società contro il protocollo, non è ferma a quelle sopracitate; anche molte altri club lo considerano inapplicabile e di conseguenza inaffidabile, tant’è vero che in queste ore, si sta lavorando alla redazione di un nuovo protocollo.

Ma, se non dovesse essere rivisitato a dovere, alcuni club potrebbero anche decidere di non mandare i propri tesserati in ritiro.