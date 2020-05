Edinson Cavani, attaccante del PSG, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Foot Mercato. Ecco quanto evidenziato: “Ne ho parlato con chi mi è vicino. La mia carriera potrebbe durare ancora qualche anno, qui o altrove, non lo so“, sono le parole de El Matador.

Il giocatore è in scadenza con il club parigino. Sono tante le squadre in lizza per l’ex Napoli: il futuro dell’uruguaiano è ancora incerto.