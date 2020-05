ALLENAMENTI NAPOLI – Arrivano magnifiche risposte dagli allenamenti in casa Napoli. Gli azzurri sono ripartiti alla grande: nonostante i due mesi di stop, le loro condizioni fisiche sono risultate eccellenti. Ne parla l’edizione odierna de La Repubblica.

ALLENAMENTI NAPOLI, DATI STRAVOLGENTI

“Ammirevoli sono state le prime risposte date durante i test atletici di domenica e ieri mattina dalla maggior parte degli azzurri, che nonostante i due mesi di stop si sono ripresentati a Castel Volturno in condizioni fisiche allo stesso tempo eccellenti e sorprendenti” sono le parole del quotidiano. Gattuso ha messo alla prova i suoi giocatori con allunghi sui mille metri: Insigne, Mertens, Koulibaly e Manolas hanno sorpreso tutti. Il capitano è riuscito ad aggiungere alla distanza prevista addirittura 150 metri in più, lasciandosi alle spalle tutti i compagni con una performance da super atleta, svela il giornale. “Il dato più sorprendente è stato però quello generale, con la stragrande maggioranza del gruppo che fatto sfoggio di una condizione fisica superiore alle attese“: La Repubblica scrive che ne è stato subito messo al corrente ADL che aveva già apprezzato la scelta dei giocatori di restare in città.

