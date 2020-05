Fase 2, distanza di 3,5 metri tra gli ombrelloni e braccialetti per i bagnanti: ecco come saranno organizzate le spiagge

Con la Fase 2 in Italia ci si prepara alla riapertura di tutte le attività commerciali. Molte riapriranno già dal prossimo 18 maggio, altre dovranno aspettare ancora qualche settimana.

Anche andare al mare sarà possibile, così come dichiarato dallo stesso Premier Giuseppe Conte. La domanda che tante persone si stanno ponendo, però, è: quali saranno le condizioni delle spiagge e come sarà gestito il flusso di persone?

Innanzitutto la capienza delle spiagge sarà ridotta, con gli stessi ombrelloni che saranno posti ad una distanza di 3,5 metri tra loro, in modo da evitare assembramenti. Inoltre verranno sanificati tutti gli spazi comuni come docce, spogliatoi e bar; e ci saranno dispender di gel per le mani. Infine pare si sta studiando anche l’ipotesi di un braccialetto per tutti i bagnanti in modo da distribuire anche l’ingresso in acqua.