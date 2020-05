Bergomi: “Ho avuto il Coronavirus: non riuscivo neanche a sedermi”

BERGOMI CORONAVIRUS – L’ex calciatore ed oggi famoso opinionista tv per Sky Sport, ha raccontato di aver contratto il Coronavirus a marzo. Durante una diretta Instagram con Ciccio Valenti, ha fatto una rivelazione.

“Ho fatto un test sierologico, sono risultato positivo all’ICG e negativo all’IGM. A inizio marzo sono stato male, ho avuto problemi all’olfatto e alla schiena, ma non ai polmoni. Adesso la fortuna vuole che io abbia gli anticorpi, ma mi hanno spiegato che non proteggono al 100% perché il virus muta. Ma se dovessi prenderlo di nuovo, lo prenderei in forma leggera” le sue parole. L’opinionista ha raccontato come ha vissuto quei momenti: non ha avuto paura, ha spiegato, ma aveva sempre freddo. “Non riuscivo a sedermi per il dolore alla schiena, stavo sempre in piedi” ha svelato. Ora Bergomi sta bene ed ha anche ripreso a correre.