Coronavirus, nuovi studi di prevenzione: la vitamina D riduce la mortalità

Il Corriere dello Sport riporta gli aggiornamenti legati allo sviluppo di nuove informazioni in merito al Coronavirus, in particolare, come fronteggiarlo. Uno studio portato avanti da alcuni ricercatori di Dublino, con la partecipazione dell’Università di Liverpool, ha rivelato il ruolo della vitamina D nella prevenzione del Covid-19.

CORONAVIRUS, LA PREVENZIONE CON LA VITAMINA D

La dottoressa Rose Anne Kenny ha dichiarato:“Abbiamo prove a sostegno di un ruolo per la vitamina D nella prevenzione delle infezioni toraciche, in particolare negli anziani con bassi livelli. In uno studio la vitamina D ha dimezzato il rischio di infezioni al torace nelle persone che hanno assunto integratori”.

La sopravvivenza, dunque, è maggiore per i pazienti con elevati livelli di vitamina D affetti da Coronavirus.