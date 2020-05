Coronavirus, la Bundesliga si prepara a ripartire: squadre in isolamento e massimo 300 persone allo stadio

Sky Sport ha fatto il punto della situazione sulla ripartenza della Bundesliga, il primo dei principali campionati europei che si sta preparando alla ripresa. La ripartenza della Bundesliga è prevista per il 16 maggio. Di seguito tutti i dettagli evidenziati dalla nostra redazione:

“La Commissione medica competente sulle questioni calcistiche in vista delle partite da qui a fine stagione avrebbe dato il via libera all’accesso allo stadio per un massimo di 300 persone. Per quanto riguarda le squadre, ognuna di esse ha scelto luoghi e modalità diverse per vivere l’isolamento di questi giorni di avvicinamento al via: il Bayern Monaco ad esempio ha preso possesso di parte dell’hotel accanto all’Allianz Arena, mentre gli allenamenti sono stati spostati all’Fc Bayern Campus, sede di allenamento delle giovanili. I giocatori non dovranno avere alcun contatto con nessuna persona esterna al club. Decisione opposta per gli avversari dei bavaresi nel prossimo match, ovvero l’Union Berlino: la squadra, per evitare ogni possibile rischio di contagio o tentazione di fuga, è stata trasferita in un piccolo centro sportivo a quasi 300 chilometri di distanza”.