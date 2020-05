Pelé non ha dubbi: “CR7 il migliore al mondo, Messi non è un vero bomber”

Nel corso di un’intervista concessa a Canal Filhado, una trasmissione visibile in streaming su YouTube, Pelé ha parlato di quelli che, secondo lui, sono i giocatori più forti della storia.

Dopo aver citato campioni del “calcio passato” come Eusebio, Cruyff, Beckenbauer e Zico, dimenticandosi, volontariamente o meno, di Diego Armando Maradona, la leggenda brasiliana è poi passato ad analizzare i giocatori dei giorni nostri.

Secondo il parere di O’ Rey, Cristiano Ronaldo sarebbe meno talentuoso di Neymar, ma proprio per questo motivo va considerato più forte dell’attaccante del PSG

Ecco le dichiarazioni di Pelé:

“Cristiano Ronaldo non è tanto talentuoso quanto Neymar a livello tecnico, ma è più abile in tutte le altre qualità che fanno un grande giocatore. È molto difficile paragonare questi tre, per esempio Messi non è un goleador. Penso che Cristiano Ronaldo sia il più forte del mondo. È il più coerente, ma non si può dimenticare Messi, che tuttavia non è un vero cannoniere.“