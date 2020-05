Infortunio Jovic, Napoli alla finestra: potrebbe essere un’occasione per strappare uno sconto al Real Madrid

Come riportato dal Corriere dello Sport all’interno dell’edizione odierna, il Napoli resta interessato a Luka Jovic del Real Madrid nonostante l’infortunio. L’attaccante serbo ha subito una frattura extra-articolare dell’osso calcagno del piede destro mentre era in casa per il lockdown. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli è fortemente interessato all’acquisto di Luka Jovic, questo è indubbio. Il club però al momento sta monitorando la situazione riguardante l’infortunio, che inevitabilmente condizionerà l’esito della situazione. Il serio infortunio occorso all’attaccante ex Eintracht Francoforte modificherà sicuramente le cifre della trattativa. Quando si avrà una data certa sui tempi di recupero si potranno fare valutazioni approfondite. Quel che è certo è che il prezzo del cartellino e l’ingaggio andranno certamente rivisti a partire dai tempi di recupero”.