Fase 2, parla la viceministra dell’istruzione: “Sul ritorno a scuola ci sono tre possibili scenari”

Anna Ascani, viceministra dell’istruzione, ha parlato ai microfoni di SkyTg 24 in merito a quando si potrà tornare a scuola. Ecco le sue dichiarazioni:

“Sul rientro a scuola stiamo ipotizzando tre scenari differenti, tutto a seconda di come si evolverà il virus nei prossimi mesi. Gli ordini scolastici non sono tutti uguali, bisogna tener conto ad esempio dei bambini più piccoli che necessitano di recuperare le presenze. Si immagina che per medie e elementari si possa avere la scuola a presenza. Per quanto riguarda i più grandi invece, considerando che comunque possono gestirsi da soli più facilmente, confidiamo comunque in una parte di scuola a presenza e sarà integrata con quella a distanza. Confidiamo in un organico organizzato così da rendere più facile l’organizzazione delle attività”.