Coronavirus, De Laurentiis si è complimentato con la squadra per aver rispettato tutte le regole

Il noto giornalista napoletano Raffaele Auriemma, all’interno dell’edizione odierna di Tuttosport ha svelato un retroscena sul Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Gattuso ha ricevuto indicazioni incoraggianti dai giocatori del Napoli, l’attività svolta durante il lockdown ha permesso ai calciatori di mantenere una buona forma fisica. Anche il presidente De Laurentiis si è complimentato con la squadra, perchè tutti i calciatori hanno rispettato in maniera impeccabile le indicazioni ricevute, dal Governo e dal club. Nessuno dei calciatori stranieri è volato all’estero per trascorrere lì la quarantena, sono rimasti tutti nelle loro abitazioni a Napoli. Alcuni calciatori stanno anche osservando il mese di Ramadan ed altri stanno già programmando le vacanze delle proprie famiglie tra le meraviglie offerte dal Golfo di Napoli. In questo modo i calciatori potranno facilmente raggiungere le famiglie dopo le partite che si giocheranno a fine luglio, oltre alla Champions League che si giocherà ad agosto”.