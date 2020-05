Coronavirus, la Fase 2 costerà 4 milioni ai club di Serie A: necessari almeno 20 mila tamponi

Il Corriere dello Sport all’interno dell’edizione odierna ha calcolato approssimativamente le spese che dovranno affrontare i club di Serie A per prepararsi alla ripartenza della stagione nel corso della Fase 2. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La stima è che saranno necessari circa 20mila tamponi per tutti i club di Serie A, circa mille per ogni società. Il costo dei soli tamponi per i club di Serie A andrebbe a sfiorare i tre milioni di euro, con ogni club che spenderebbe circa 150mila euro. Sono inoltre presenti numerose altre voci, meno dispendiose, ma che vanno messe a bilancio in ogni caso: l’acquisto di materiale come gel igienizzanti o dispositivi di protezione è quantificabile in circa 10mila euro per squadra. Il primo processo di santificazione degli ambienti ha un costo che si aggira intorno ai 5mila euro, mentre i successivi interventi di mantenimento hanno un costo in progressiva diminuzione. In attesa dei protocolli, è necessario mettere in preventivo che alla ripresa delle attività, il gruppo dovrà essere isolato. Ci sono quindi da mettere in preventivo anche le spese relative a tutti coloro i quali saranno in ritiro. Alcune società hanno già hotel a disposizione nei pressi del centro sportivo, mentre altre dovranno sottoscrivere ulteriori accordi economici. La media in questo caso sarebbe di circa 5mila euro di spesa quotidiana”.