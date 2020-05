Coronavirus, il premier Conte rassicura: “Estate? La bellezza dell’Italia non resterà in quarantena”

Il Premier Giuseppe Conte ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera riguardante la Fase 2 della lotta al Coronavirus. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Quest’estate gli italiani non resteranno sui balconi, la bellezza dell’Italia non resterà in quarantena. Potremo andare al mare, andare in montagna, godere della bellezza delle nostre città. Sarebbe molto bello che gli italiani trascorressero le proprie ferie in Italia. Ovviamente non sarà un’estate come tutte le altre, la affronteremo in modo diverso, con regole e cautele. Attendiamo l’evoluzione della curva epidemiologica per fornire delle indicazioni più precise per quanto riguarda le date e la programmazione. Anticipazioni di alcune aperture? Stiamo monitorando, con un gruppo di esperti, la situazione e stiamo pensando a definire regole chiare sulla sicurezza per i lavoratori e per i clienti. Se la situazione della curva epidemiologica resterà confortante e sotto controllo, potremo concordare con le Regioni un’eventuale apertura anticipata. La cosa più importante è procedere seguendo l’indicazione di monitoraggi puntuali, perchè con delle eventuali imprudenze ci troveremmo a pagare costi enormi”.