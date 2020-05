Cassano: “Ho un enorme rispetto per Chiellini, Balotelli? Un bambino”

CASSANO BALOTELLI – Antonio Cassano è intervenuto nella diretta Instagram di Christian Vieri: i due ex compagni di Nazionale commentano il caso Chiellini-Balotelli-Felipe Melo.

“Non conosco Felipe Melo, conosco Mario Balotelli, lui è un bambino, è un bravo ragazzo, non so a cosa si riferiva Chiellini“ le parole di Cassano. “Ho un enorme rispetto per Giorgio, è un ragazzo intelligente, capisce di calcio, in campo era da ammazzare perché ti menava, ma fuori dal campo è una grande persona – aggiunge –, è uno dei più intelligenti e bravi che ho conosciuto in questo mondo e se ha detto quelle cose avrà le sue ragioni. Con Mario sono stato pochi anni in Nazionale, con Chiellini una decina, è bravo, intelligente ed educato“.