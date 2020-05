VIDEO – Auriemma racconta: “Il primo scudetto fu uno spettacolo, Maradona mi colpì per una cosa in particolare”

Raffaele Auriemma racconta il primo scudetto vinto dal Napoli il 10 maggio del 1987. Il collega ha postato un video in cui ha piacevolmente parlato di una data e di un avvenimento che resterà per sempre indelebile nel cuore dei napoletani.

“Quel giorno ero allo stadio ma non in tribuna stampa, volevo godermi lo spettacolo del primo scudetto. Una città intera aspettava da una settimana di iniziare i festeggiamenti. Mi trovavo in tribuna Nisida, vicino alla Curva B. Ricordo che mi scese una lacrima quando alla fine del match Maradona corse verso di noi stringendo i pugni dopo aver raggiunto quel traguardo mai tagliato fino a quel giorno”.

IL VIDEO: