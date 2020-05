Spadafora: “Decideremo prima del 18 se riprendere il campionato”

ULTIME NOTIZIE – Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadarofa, è intervenuto nel corso di “Dodicesimo in Campo 2019/2020″, trasmissione in onda su SeilaTV Bergamo. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Le notizie di queste ore dei contagi non ci fanno ben sperare. Fino a quando non capiremo, quale sarà l’evoluzione sanitaria, non potremo dare una risposta certa. La parola d’ordine è prudenza, Ovviamente quanto accaduto nelle ultime 24 ore certamente non aiuta”.

“Tifoserie contrarie alla riapertura? Io sono un romantico, penso che questo sport viva grazie alla passione dei tifosi. Dobbiamo capire come organizzarci in vista del prossimo autunno, dovremmo capire come contemplare questa passione degli italiani con i tempi che sono cambiati”.

“La prossima settimana, prima del 18 maggio, saremo in grado di capire, sulla base delle analisi della curva, l’andamento dei contagi dopo questa prima apertura. A breve arriverà il responso del Comitato tecnico-scentifico sul protocollo adottato dalla FIGC. Capiremo se le perplessità pregresse sono state superate. Queste cose ci consentiranno di ripartire“.