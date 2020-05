Gravina teme l’estate in tribunale: il presidente vuole eliminare i gradi di giustizia sportiva lasciando solo il TAR

ULTIME NOTIZIE CALCIO – Il futuro del calcio italiano sembra ancora incerto, all’orizzonte non c’è ancora una strada delineata per tornare a giocare. La volontà di tutti o quasi in Serie A ed in Federcalcio sarebbe quella di far ripartire i campionati. Ma se così non dovesse essere cosa succederà con promozioni e retrocessioni nel calcio italiano?

Come riportato da il “Il Corriere dello Sport“, Gabriele Gravina, presidente della FIGC ha già immaginato uno scenario fatto di ricorsi e rinvii in caso di stop anticipato dei campionati e ha preferito tutelarsi. L’idea di Gravina sarebbe quella di annullare quasi totalmente i gradi della giustizia sportiva.

Eliminare ogni ricorso per non passare tutta l’estate dietro ai tribunali, sembra essere questa la soluzione del numero uno del calcio italiano. L’unico grado d’appello che verrà lasciato alle società sarà il TAR del Lazio. Pare infatti che Zingaretti sia stato già avvisato di quest’idea del presidente Gravina.