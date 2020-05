NAPOLI CALCIO NEWS – Quest’oggi, sulle pagine del noto quotidiano Il Corriere dello Sport, è possibile confermare quanto ormai sia vicino il ritorno del “Gruppo Squadra” del Napoli nel centro sportivo di Castel Volturno. Un altro piccolo passo, dopo l’auto-isolamento, verso il ritorno ad una forma di “normalità” – che normalità non sarà, ma che forse includerà il ritorno del calcio con sé. In Germania si riparte, in Italia pare si potrà tornare a giocare: ad ogni modo: la “fase 2” è cominciata anche per il pallone, e quindi anche per il Napoli di De Laurentiis. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

NAPOLI CALCIO NEWS, FINITO IL PRIMO GIRO DI TAMPONI: TUTTI NEGATIVI

“Stanno tutti bene. Il primo giro di tamponi a cui sono stati sottoposti Gattuso e i giocatori del Napoli ha escluso la positività al Covid-19. Proprio così: negativi i test di Rino e negativi anche quelli di Insigne, Mertens, Koulibaly, Milik e degli altri compagni, nonché quelli degli uomini degli staff esaminati finora“.

“All’appello dei 26 calciatori manca soltanto Karnezis: la società ha precisato che il tampone del portiere greco sarà elaborato oggi per problemi tecnici. Il primo passo verso gli allenamenti individuali, insomma, è compiuto: da oggi i membri del cosiddetto Gruppo Squadra saranno sottoposti al secondo tampone, e così dopo i risultati si potrà programmare con certezza il ritorno sui tre campi del centro sportivo di Castel Volturno, chiuso ormai dal 12 marzo“.

“Considerando che il completamento dei primi esami ha richiesto due giorni, risposte comprese, a questo punto i giocatori cominceranno a lavorare tra sabato e domenica. Di certo non domani, come da previsioni iniziali: l’importante, comunque, è che stiano tutti bene“.

“I primi allenamenti individuali sui tre campi di casa azzurri, a mini gruppi di quattro e in due o addirittura tre turni per rispettare le distanze ed evitare assembramenti, non andranno in scena prima di sabato o domenica: l’idea iniziale era di cominciare già domani, sì, ma ovviamente il progetto è sempre stato strettamente condizionato dai tempi di effettuazione ed elaborazione dei tamponi“.

“I calciatori, nel frattempo, hanno già ricevuto i kit di lavoro a domicilio, considerando che dovranno vestirsi in casa, e ieri al centro sportivo di Castel Volturno è stata anche eseguita una sanificazione sotto gli occhi del vicepresidente, Edo De Laurentiis. Il club, insomma, si prepara“.