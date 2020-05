La Bundesliga torna in campo: il 15 maggio ricomincia il campionato tedesco

La DFL ha fissato la data per la ripresa del campionato tedesco.

SI RIPRENDE DALLA 26ESIMA GIORNATA

Il calcio tedesco torna in campo. La DFL, organo che gestisce i campionati teutonici, ha fissato la data per il ritorno in campo della 1a e 2a Bundesliga. Secondo quanto confermato dalla Bild, il 15 maggio i 36 club dei due campionati torneranno in campo dopo la decisione presa dal consiglio di amministrazione come organo competente.

Si riprende dalla 26 esima giornata: si parte col match Fortuna Düsseldorf-Paderborn. Domani saranno annunciate ulteriori notizie.