Covid-19, scoperta negli Usa una mutazione genetica che renderebbe il virus ancor più contagioso

Un team di ricercatori del Los Alamos National Laboratory (Usa), coadiuvato da ricercatori del Duke Human Vaccine Institute (Usa) e dell’università di Sheffield (Uk), sostengono di aver individuato 14 mutazioni della proteina Spike confrontando 6mila sequenze genetiche virali.

Una mutazione in particolare avrebbe dato origine a un secondo ceppo di Sars-Cov-2 in grado di replicarsi in modo più efficiente. Il rischio, avvertono gli scienziati, è che questo secondo ceppo sia più contagioso e più pericoloso, e che possa vanificare gli sforzi finora fatti per trovare un vaccino Le prime reazioni della comunità scientifica alla ricerca suggeriscono prudenza: lo studio è interessante e merita attenzione ma alcune conclusioni sono troppo speculative, non sostenute da prove sperimentali.