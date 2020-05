Rizzoli: “La richiesta di Pecoraro sul caso Pjanic è inammissibile”

L’ex arbitro ed attuale designatore Nicola Rizzoli ha risposto all’ex procuratore federale Giuseppe Pecoraro, il quale nei giorni scorsi aveva richiesto la registrazione di Juventus-Inter per chiarire le controversie sull’ormai noto caso Pjanic.

Queste le parole di Rizzoli: “La richiesta è inammissibile perché non esiste alcuna registrazione. Come da protocollo, vengono registrati soltanto determinati casi e l’ammonizione non è tra questi. Inoltre, questo caso non ha nulla a che vedere con il VAR e con le registrazioni perché l’arbitro poteva prendere la propria decisione autonomamente“.