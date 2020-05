Napoli Mertens – Abbiamo già augurato buon compleanno a Dries Mertens per i suoi 33 anni e abbiamo anche ribadito che del suo futuro, non si sa nulla.

Ma ogni ora che passa, le notizie sulla sua permanenza a Napoli sono varie. C’è chi dice che resta, c’è chi dice che va via. Il belga, per ora, non ha deciso ancora nulla.

Dries Mertens

Napoli Mertens, il Chelsea in vantaggio

Con il contratto in scadenza, molte squadre hanno chiesto informazioni all’entourage del calciatore per prenderlo. Ci sono offerte sul tavolo molto interessanti, anche se il classe ’87 sembra aver già rifiutato quelle di Monaco e Newcastle.

Milan e Inter in Italia, ma Mertens non vorrebbe “tradire” i napoletani. Ed ecco che l’ipotesi Chelsea è quella più plausibile e al momento, anche quella più vicina. Come rivela calciomercato.com, i Blues sembrano essere in vantaggio su tutti, anche sul Napoli.

LEGGI ANCHE: THE LAST DANCE DI DRIES MERTENS

Rinnovo, le richieste di Mertens

L’atleta continua a trattare con la dirigenza partenopea. I discorsi non si sono interrotti, ma l’operazione è complessa. Il calciatore ha fissato delle condizioni per restare.

Infatti, oltre all’ingaggio, con la richiesta che è di 4 milioni di euro all’anno, contro i tre di offerti da De Laurentiis, l’ex Psv vuole anche una cancellazione delle conseguenze dopo l’ammutinamento, ovvero le multe e la probabile causa per i danni d’immagine. Su questo, il patron dei campani, sembra non voler tornare sui suoi passi.