Coronavirus, Conte ammette: “In estate potremo andare in vacanza a mare o in montagna”

Il Coronavirus ha colpito tutto il Mondo. Le persone, in Italia, stanno reagendo grazie alla fase 2 che sta dando modo di aver più libertà, ma con cautela.

La stessa cautela che si dovrà avere anche tra qualche mese, in estate, a mare o in montagna. È proprio questo che si chiede la gente, ovvero, che estate passeremo.

A dare speranze ed essere positivo, è il Premier Giuseppe Conte, attraverso le sue parole in un’intervista al Fatto Quotidiano:

“Confido che l’epidemia sarà sempre più sotto controllo e potremo andare in vacanza. Magari con più cautele di prima, ma al mare, in montagna, in collina ci andremo. Sarebbe bello, per aiutare il settore duramente colpito del turismo, che tutti gli italiani passassero le ferie in Italia“.