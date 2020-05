CALCIO NAPOLI NEWS – Stando a quanto riporta quest’oggi il noto quotidiano Il Mattino, il Napoli di Aurelio De Laurentiis continua a preparare pian piano il rientro degli azzurri, tra calciatori e staff, nel centro sportivo di Castel Volturno. Già svolti i primi tamponi, tra i primi esaminati il beniamino dei tifosi azzurri Dries Mertens. Il Training Center non è stato ancora aperto, a differenza di quanto fatto già da altre società di Serie A, il patron azzurro segue una linea più prudente. Si punta alla ripartenza della stagione, ma seguendo innanzitutto la via della sicurezza. Preservare la salute di tutto il Napoli, questa è la priorità. Ecco quanto riportato dalla redazione:

CALCIO NAPOLI NEWS, SI PREPARA IL RITORNO A CASTEL VOLTURNO

“Ieri il primo passo. Oggi i risultati saranno già pronti e domani altri tamponi. Per tutti. Ma non solo: quella di giovedì sarà la giornata del secondo tampone ma anche per i test sierologici e per i prelievi di sangue di routine che non possono essere fatti in sede e quindi vengono eseguiti a domicilio“.

“I medici si sono divisi i calciatori per aree in cui vivono. Llorente è al suo secondo tampone: quando non era ancora scoppiata l’emergenza, la settimana prima della gara con il Barcellona, il suo stato febbrile aveva spinto i medici a sottoporlo a test. Che risultò, ovviamente, negativo. Tant’è che venne poi reintregrato nel gruppo“.

“Probabilmente la data di venerdì per la ripresa degli allenamenti individuali potrebbe slittare, anche perché l’idea dal Napoli è ripartire avendo già tutti i risultati dei test a disposizione. De Laurentiis è stato chiaro: è pronto a ripartire, lo auspica, ma ha voluto che i tamponi venissero fatti nella case dei calciatori. E vuole prima attendere i risultati prima di aprire il centro tecnico“.

“Nessun tifoso potrà avvicinarsi alle auto dei calciatori. Il prefiltraggio avverrà prima dell’ingresso del centro tecnico ma anche i calciatori sono stati raggiunti da un vademecum che ricorda come sia sconsigliato fermarsi a firmare autografi o a fare foto. Almeno fino a ulteriori chiarimenti. La sede resterà chiusa“.