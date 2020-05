MERTENS TAMPONE CORONAVIRUS – Dries Mertens, bomber più prolifico della storia del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai colleghi di Voetbalkrant.com, portale belga riguardante il calcio. Di seguito quanto evidenziato e tradotto dalla nostra redazione:

“Oggi ho fatto il primo dei tamponi per il Coronavirus prima della ripartenza degli allenamenti. È venuto un infermiere a casa mia ed è stato molto divertito dal vedermi da vicino, perchè sua figlia è una mia grande fan. Gli ho detto che sono io ad essere un suo fan, perchè ho molto rispetto per il suo lavoro. Gli ho anche chiesto quale sia stata la cosa più difficile durante questo periodo e lui mi ha risposto che sicuramente la cosa peggiore è non poter abbracciare i propri figli quando rientra a casa. È una cosa molto triste, cerchiamo di dare una mano, aiutiamo nella raccolta di mascherine protettive. Speriamo che tutto quanto finisca il prima possibile”.

I calciatori del Napoli sono stati sopporti ai primi tamponi in vista del ritorno in campo per gli allenamenti. Dopo il via libera del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca per la ripresa degli allenamenti, il Napoli si sta preparando alla ripartenza. Il centro tecnico di Castel Volturno è stato già sanificato e sono state già valutate tutte le misure precauzionali per la ripresa delle attività di allenamento.