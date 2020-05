BUNDESLIGA RIPARTE – Quest’oggi, il noto quotidiano La Gazzetta dello Sport ha confermato ulteriormente la ormai probabile e imminente ripresa del campionato tedesco. La Bundesliga riparte, e la Germania può essere ancora una volta d’esempio per l’Europa, come Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco e della Mannschaft, ribadisce in una lettera indirizzata alla Cancelliera Angela Merkel. Oggi dovrebbe arrivare la decisione finale dai piani alti, per ripartire in uno dei tre weekend a disposizione nella seconda metà di maggio. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

LA BUNDESLIGA RIPARTE, OGGI PARLERÀ LA CANCELLIERA

“Se oggi arriva il via libera, come indicano diverse dichiarazioni e anticipazioni, la Bundesliga sarà il primo grande campionato d’Europa a ripartire. Deciderà la Cancelliera Angela Merkel, in video conferenza con i ministri e i 16 presidenti regionali. Che sono già favorevoli pure ad altre concessioni, dalle scuole ai campeggi“.

Manuel Neuer (34), portiere del Bayern Monaco, abbraccia un compagno

“Manuel Neuer, capitano della nazionale e del Bayern campione in carica, si è sentito in dovere di scrivere un lungo pensiero per la Faz. Retorica e cuore, però anche un assist alla Cancelliera. «Tutta la famiglia del calcio, dai giocatori ai tifosi, aspetta questa decisione. Da tutta Europa, da tutto il mondo, ci guarderanno. Possiamo avere il bonus di ripartire per primi. È un’enorme responsabilità, pesante, non dobbiamo sprecarla, vestiremo la maglia dell’esempio sociale. Per tutti: squadre, economia, lavoratori. Se la stagione non finisce, non vedremo più la Bundesliga come eravamo abituati. Noi vogliamo soltanto giocare a calcio: in questo periodo è troppo poco, però noi vogliamo ottenere risultati sul campo. Per tutta la societ໓.

“Secondo un’anticipazione dell’agenzia Reuters, l’accordo sarebbe stato trovato. La Bundesliga fermata nel pomeriggio del 13 marzo andrebbe già in campo il 15 maggio. Due piani della Lega, che si riunirà domani: ripartire dalla 34a giornata per evitare subito il derby Dortmund-Schalke. O dalla 26a, come da calendario”. La Cancelliera aveva detto la settimana scorsa che il 6 maggio, cioè oggi, avrebbe preso una «decisione chiara» sul calcio“.

“Le squadre si stanno già allenando dal 6 aprile, seppur a gruppetti. Ma dare il permesso soltanto nove giorni prima del calcio d’inizio ad alcuni sembra affrettato. Nella politica c’è anche la «proposta lenta», con indicazione per il 29 maggio. Si possono trovare a metà strada, tutti in campo il 23“.