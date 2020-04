La Germania ha deciso: la Bundesliga sarà il primo campionato a ripartire

Secondo quanto riportato da Repubblica, all’interno dell’edizione odierna, la Bundesliga sarà il primo campionato a ripartire. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La Germania ha deciso, la Bundesliga può ripartire, sebbene con dei dubbi sul protocollo medico e la quarantena degli eventuali nuovi contagiati. Chiaramente il campionato di calcio ripartirà rigorosamente a porte chiuse e non potrebbe essere altrimenti. La data per la ripresa del campionato sembra essere stata individuata nel 9 maggio. La decisione è stata presa nel corso di una riunione tra i premier dei 16 länder tedeschi. In particolare i due leader che hanno fatto la presa di posizione più importante sono stati due: Markus Söder, primo ministro della Baviera, e Armin Laschet, primo ministro del Nord-Reno Vestfalia. Nelle due regioni sopracitate è concentrata oltre la metà delle squadre di Bundesliga. Entrambi i leader politici puntano alla successione di Angela Merkel alla cancelleria dello stato tedesco”.