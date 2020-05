BELOTTI NAPOLI – Stando a quanto riporta quest’oggi il quotidiano La Stampa, il Napoli starebbe pensando concretamente al Gallo Andrea Belotti, capitano del Torino, per rinforzare il proprio attacco per la prossima stagione. Vista la possibile partenza di uno tra Dries Mertens o Arkadiusz Milik (il polacco pare essere molto vicino alla Juventus), se non entrambi, la dirigenza azzurra vuole assicurarsi un centravanti pratico e che assicuri gol in Serie A. Ancora in piedi l’ipotesi di uno scambio con il club granata che porterebbe al Toro Andrea Petagna, acquistato dal Napoli a gennaio e lasciato in prestito alla SPAL. Questo quanto evidenziato:

BELOTTI NAPOLI, TORNA IN AUGE L’IPOTESI DI SCAMBIO CON PETAGNA

“Quando ha eletto Torino come città ideale e annunciato un domani da allenatore, c’è chi avrà immaginato Andrea Belotti in granata per sempre. Il Gallo è dentro al Toro come un capitano sa e deve fare. Ma l’attaccante che si sarebbe conteso con Immobile il posto da numero nove azzurro agli Europei slittati di un anno è anche sulle agende mercato di chi ne apprezza le qualità e, soprattutto, riconosce in lui le caratteristiche del tipico uomo d’area, oggi, difficili da trovare“.

“Da un lato c’è una realtà che il Gallo sente sua da cinque stagioni, dall’altra l’inevitabile tentazione di guardarsi attorno: Napoli, ma anche Milan e Roma e, oltre confine, Everton e Manchester United lo hanno messo nel mirino con sfumature diverse“.

Andrea Belotti (26) saluta Lorenzo Insigne, i due sono compagni in nazionale

“Da Napoli, continuano ad arrivare segnali di un interesse sempre più insistente. Il tecnico del club campano Rino Gattuso ha scelto di rimanere sotto al Vesuvio perché convinto di ritrovarsi fra le mani una squadra all’altezza delle sue ambizioni, non poche: e a Gattuso vanno a genio fin dai tempi in cui allenava il Milan i movimenti e l’atteggiamento di Belotti. Risultato? Dando per scontato, o quasi, gli addii di Milik e Mertens potrebbe prendere forma un’operazione più complessa: il Gallo al Napoli per Petagna più una cifra intorno ai 20-25 milioni di euro“.

“Petagna è azzurro da gennaio, ma è rimasto con la formula del prestito in quella SPAL da dove arriverà il nuovo uomo mercato del Toro, Davide Vagnati. Il direttore sportivo granata designato al posto di Bava potrebbe fare da volano alla trattativa con il Napoli e Petagna ritrovarsi in un club che lo ha corteggiato anche in passato e che si prepara ad una nuova rivoluzione“.