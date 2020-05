Zazzaroni: “Il calcio è un mondo che produce profitti, non è più ‘solo’ un gioco. La Serie A produce 5 miliardi di fatturato”

Ivan Zazzaroni, noto giornalista e direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Tutti Convocati. Zazzaroni ha parlato della possibilità di ripresa della Serie A. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Ministro Spadafora ha cambiato idea per un motivo: tutti hanno preso posizione ed è una posizione differente rispetto alla sua. Io personalmente sono lieto che abbia cambiato idea, ma c’è bisogno che non dica cose surreali. La Serie A produce un fatturato di 5 miliardi di euro, i soli stipendi lordi si attestano a 1,8 miliardi. È un mondo a parte, un mondo che produce profitti, non stiamo parlando più ‘solo’ di un gioco”.