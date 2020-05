SKY – Rimandato il Consiglio Federale di venerdì: servono altri approfondimenti

NOTIZIE SERIE A – Sembra farsi sempre più complicata la situazione legata alla ripartenza del calcio italiano. Mai come in questi giorni, l’incertezza sul proseguo o meno del campionato sembra farla da padrona e sembra che il momento di decisione si destinato a durare ancora un po’.

È stato infatti rimandato il Consiglio Federale programmato per venerdì. A renderlo noto sono i colleghi di “Sky Sport“. Secondo l’emittente satellitare, la riunione è stata rimandata per raccogliere dati e statistiche a sufficienza per discutere al meglio della gestione dell’emergenza.

