Pistocchi attacca l’ex arbitro De Santis, che ha criticato Orsato per la mancata espulsione di Pjanic: “Senti chi parla”

Maurizio Pistocchi, noto giornalista di Sportmediaset, ha risposto attraverso un post sul proprio profilo Twitter all’ex arbitro Massimo De Santis. L’ex arbitro aveva criticato l’operato di Orsato nella famosa partita Inter-Juventus del 2018 ed in particolare l’episodio della mancata espulsione di Pjanic.

Pistocchi lo ha attaccato senza mezzi termini: “Senti chi parla” ha scritto in un tweet, allegando poi la famosa immagine di un fallo non fischiato su Ronaldo, sempre contro la Juve, in cui il direttore di gara era proprio De Santis.

Senti chi parla (l’ex- arbitro De Santis a Radio Punto Nuovo) pic.twitter.com/K7267LkW33 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) May 5, 2020