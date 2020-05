OUNAS NAPOLI – Dopo la sospensione ufficiale della Ligue 1, con conseguente titolo al PSG e ricorso del Lione, arriva un’altra importante notizia che riguarda anche il club azzurro: Ounas non verrà riscattato dal Nizza.

La breve avventura francese

Adam Ounas al Nizza

Il giovane talento algerino, dopo sedici apparizioni in campionato e tre in coppa, siglando quattro assist e quattro reti, verrà così rispedito al Napoli. Il comunicato ufficiale è arrivato pochi minuti fa, tramite sito web ufficiale (CLICCA QUI per leggerlo).

A 23 anni, quindi, il giovane campione d’Africa 2019, tornerà a Napoli con un bagaglio d’esperienza più colmo e con tanta voglia di mostrare di che pasta è fatto.

Non solo Ounas però, non verrà riscattato tra le fila del Nizza: la stessa sorte è tocca a Riza Durmisi e Moussa Wagué.

Ounas Napoli, l’algerino che ruolo avrà?

Con l’arrivo di Lozano in estate e di Politano nel mercato invernale, con Callejon sulla fascia da oltre sette anni, le porte per l’algerino sembrerebbero tutte chiuse.

Per l’algerino fortuna vuole che Callejon non sia ancora riuscito a trovare l’intesa coi vertici del club per il rinnovo e che sia uno dei maggiori indiziati a partire.

La stessa sorte sembrerebbe toccare anche Hirving Lozano, il giovane messicano non ha dimostrato quello che tutti speravano tra le fila degli azzurri: c’è chi predica più tempo per non rimpiangere un talento una volta andato, e chi è convinto che l’11 partenopeo possa essere ormai ceduto senza ripensamenti.

Tante, naturalmente, le parole che si sprecano durante le sessioni di calciomercato per le partenze e gli arrivi: quello che è certo è che il Napoli, col ritorno di Ounas si troverebbe con quattro esterni offensivi di destra per un solo posto da contendersi in campo.

Tanta concorrenza in quel ruolo, ma chissà che Mister Gattuso non abbia un piano in mente per far quadrare tutto.

Resterà solo da capire, l’impiego che Ounas potrebbe avere tra le fila degli azzurri: un altro anno in prestito o un ritorno tra le fila azzurre?

Solo il tempo potrà dirlo.