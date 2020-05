ALLENAMENTI NAPOLI – La Fase 2 comincia anche in casa Napoli. Oggi i giocatori azzurri si sottoporranno al tampone in vista della ripresa degli allenamenti. Il primo dei due tamponi dovrà certificare la negatività al Covid-19. L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno scrive che dopo i test, arriverà l’idoneità all’allenamento a Castel Volturno.

ALLENAMENTI NAPOLI, LE MISURE DI SICUREZZA

A Castel Volturno la sanificazione era già stata effettuata a marzo scorso: l’operazione verrà ripetuta in questi giorni, prima dell’inizio degli allenamenti. Inoltre ad ogni calciatore della prima squadra sarà fornito un kit di abbigliamento sportivo direttamente a casa.

Il quotidiano scrive: “Nel centro sportivo sarà accessibile soltanto il campo, chiusi palestra e spogliatoi. Nessun magazziniere sarà richiamato in servizio. Ci saranno due fisioterapisti. I giocatori lavoreranno in due, massimo tre sessioni. Divisi per gruppi di quattro sui tre campi di Castel Volturno e ogni seduta sarà di quindici minuti almeno in avvio. Saranno distanziati di ventri metri ciascuno e su ogni campo ci sarà un componente dello staff di Rino Gattuso. In questa fase nessun dipendente del Napoli rientra in ufficio e l’ ingresso sarà riservato solo ed esclusivamente al gruppo squadra“.