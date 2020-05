Serie A, il fondo Cvc pronto ad entrare nella bagarre sui diritti tv: accordo decennale e proposta miliardaria!

NOTIZIE CALCIO – La Serie A è pronta ad una rivoluzione per quanto riguarda i diritti TV. L’emergenza Coronavirus ha incrinato il rapporto tra la Lega e le emittenti detentrici dei diritti fino al 2021. Le richieste di sconto inviate in via formale da Sky ai vertici della Serie A non hanno trovato parere favorevole e sullo sfondo pare esserci il fondo Cvc.

Come rivelato dall’edizione odierna de “Il Sole 24 Ore“, il gigante del private equity internazionale già noto per gli investimenti in Formula 1 e nel Sei Nazioni di rugby pare abbia messo gli occhi sul calcio italiano. Il fondo starebbe discutendo con la Lega per lanciare un’iniziativa nel settore dei diritti televisivi in grado di fornire un flusso di liquidità alle società di calcio per i prossimi dieci anni.

L’obiettivo sarebbe quello di creare una newco dove confluirebbero i diritti tv venduti dal 2021 e sarebbe la newco a trattare con i broadcaster per la rivendita.