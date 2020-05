DE MAGISTRIS CAMPIONATO SUD – Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris è intervenuto in diretta ai microfoni di Tele Club Italia, nel corso della trasmissione TG Club Speciale Coronavirus. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

De Magistris campionato Sud

“Far ripartire il campionato giocando tutte le partite al Sud? Sono tante le idee, in questo momento bisogna tenere presene la situazione sanitaria. Se quest’ultima dovesse consolidarsi in maniera positiva al Sud, poiché c’è bisogno di concludere i campionati e stabilire i relativi verdetti (retrocessioni, qualificazioni per le coppe europee e scudetto) potrebbe essere una strada percorribile. Se la situazione dovesse rimanere positiva, nelle prossime settimane al Sud i contagi potrebbero arrivare a zero e la situazione sarebbe più tranquilla, per calciatori e società”.

“Quello che chiedo io è che poiché il campionato andrà terminato a porte chiuse, venga trasmesso in chiaro. Deve essere possibile per tutti guardare le partite, non solo per gli abbonati alle paytv. Se si dovesse decidere per giocare al Sud, Napoli si farà trovare pronta, sarebbe un’ottima iniziativa di riscatto. Noi in questo mese stiamo facendo il ‘Maggio della Cultura’ e potrebbe essere un’ottima iniziativa dedicare questo mese anche allo sport”.

