NEWS MERCATO NAPOLI – Il Napoli continua ad essere uno dei club più attivi sul calciomercato. Non solo acquisti, i partenopei devono far fronte alle tante offerte per i propri gioielli.

Non è un mistero che uno dei calciatori più appetiti sia Fabian Ruiz: Barcellona e Real Madrid se lo contendono. Il Napoli, però, non ha nessuna intenzione di far partire il proprio centrocampista. A confermarlo è anche il quotidiano iberico Mundo Deportivo, che sottolinea con in particolare il Barcellona si sia fatto avanti per l’ex Betis Siviglia.

In Spagna – raccontano – che il Napoli abbia già fissato il prezzo per la cessione del proprio calciatore. Parliamo di una cifra che si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Da capire, però, se davvero basteranno per far partire Fabian Ruiz.