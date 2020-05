Taglio stipendi Napoli, telefonata tra De Laurentiis e Insigne: due ipotesi sul tavolo

Il Mattino all’interno dell’edizione odierna si è soffermato sulla questione del taglio degli stipendi in casa Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il presidente De Laurentiis ha iniziato a parlare della questione del taglio degli stipendi con i calciatori in caso di ripartenza. In particolare il patron azzurro ha avuto un lungo colloquio telefonico con il capitano Lorenzo Insigne. Le ipotesi vagliate al momento sono due e dipendono da un aspetto fondamentale: la ripresa del campionato. Nel caso in cui non si dovesse riprendere, la decurtazione dell’ingaggio oscillerebbe tra le due mensilità e le due mensilità e mezzo. In questo caso chiaramente la squadra non alzerebbe alcun tipo di muro sul taglio dell’ingaggio. Nel caso in cui la Serie A dovesse ripartire invece, il taglio degli stipendi potrebbe interessare il periodo compreso tra l’inizio della sosta il 12 marzo e la data della ripresa degli allenamenti”.